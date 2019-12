Cagliari, Castro ancora differenziato. Due dubbi in difesa

Nuovo allenamento per il Cagliari in vista della Lazio. La formazione di Maran ha sostenuto questa mattina una seduta ad Asseminello, preceduta da una sessione video. Il gruppo ha lavorato in particolare sui movimenti difensivi, sia di reparto che di squadra, chiudendo il lavoro odierno con una partita finale. Ancora personalizzato per Valter Birsa (frattura alla mano), Lucas Castro e Luca Ceppitelli (fascite plantare). L’argentino, reduce un affaticamento muscolare, è l’unico a poter recuperare per la panchina. Sicuri assenti anche i lungodegenti Cragno e Pavoletti, oltre agli squalificati Rog e Olsen, per cui la Corte sportiva di appello ha respinto il ricorso dei legali cagliaritani contro la squalifica di quattro giornate. Tra i pali dunque ancora Rafael, davanti a lui Cacciatore e Pellegrini restano insidiati rispettivamente da Faragò e Lykogiannis. A centrocampo ci sarà Ionita, in attacco Nainggolan dietro Joao Pedro e Simeone.

