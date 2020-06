DIRETTA - Juventus-Lecce 1-0: Dybala porta in vantaggio i bianconeri

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Vera; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Donati; Shakov. All. Liverani

ARBITRO: Piccinini

ASSISTENTI: Bindoni - Del Giovane

QUARTO UOMO: Ghersini

VAR: Valeri

AVAR: Schenone

52' - GOL DELLA JUVENTUS! Ronaldo serve Dybala al limite dell'area. l'argentino non ci pensa due volte e piazza la palla all'incrocio dei pali

51' - Forze fresche per Sarri che manda in campo Douglas Costa al posto di Rabiot

48' - Colpo di testa di Bonucci da pochi passi. Gabriel attento respinge la conclusione del difensore

45' - Calcio d'inizio della ripresa e primo cambio per Liverani: fuori Petriccione dentro Rossettini

SECONDO TEMPO

47' - Dopo due minuti di recupero l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Primo tempo a reti bianche

42' - Cross rasoterra di Ronaldo che serve Bernadeschi al centro dell'area. Il numero 33 spara alto da pochi passi.

40' Calcio d'angolo di Dybala, palla che trova Ronaldo tutto solo al centro dell'area di rigore. Il portoghese spara incredibilmente alto di testa.

37' - Ammonito Bentancur per un pestone ai danni di Petriccione al limite dell'area. Nulla di fatto sulla seguente punizione

30' - Cartellino rosso per Lucioni! Brutto errore del numero 5 del Lecce che perde palla da ultimo uomo. Bentancur ne approfitta e subisce il fallo dallo stesso Lucioni. Salentini in 10 dalla mezz'ora.

28' - Dribbling e tiro da fuori di sinistro di Ronaldo. Palla che termina fuori non di molto

19' - Missile mancino di Rabiot dalla distanza, Gabriel risponde presente e respinge il tiro in tuffo

15' - Mancosu approfitta di un errore della difesa bianconera e calcia in porta da dentro l'area di rigore. Tiro smorzato da Bentancur che termina tra le mani di Szczesny.

13' - Bella punizione dalla trequarti di Dybala. Attenta la difesa del Lecce che allontana la sfera.

4' - Assist di Mancosu e destro al volo di Rispoli che termina alto sopra la traversa. Primo squillo dei salentini.

1' - Inizia il match, primo possesso per il Lecce.

PRIMO TEMPO

Amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it, benvenuti da Edoardo Zeno alla diretta scritta di Juventus-Lecce, gara valida per la 28esima giornata di Serie A. All'Allianz Stadium si affrontano due squadre con ambizioni completamente diverse: i bianconeri per allungare sulla Lazio e consolidare il primato, i pugliesi per continuare a credere nell'obiettivo salvezza.

Lazio, Graziani: "Non è ancora finita per lo scudetto"

Di Canio sulla ripresa: “I giocatori non si lamentino. Questo è calcio vero”

TORNA ALLA HOME PAGE