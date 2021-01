Infortuni e un ottimo Sassuolo non fermano la Juventus che cala il tris all'Allianz Stadium

Partita decisamente più complicata del previsto quella di questa sera per la Juventus di Pirlo. Il primo tempo contro il Sassuolo finisce a reti inviolate ma in 45' i bianconeri perdono prima Mckennie e poi Dybala per infortunio, si salva Chiesa per il quale si temeva il peggio dopo la brutta entrata di Obiang che è stato poi espulso. Sassuolo quindi in dieci e secondo tempo che si mette sui giusti binari con il vantaggio siglato dal gol bellissimo di Danilo che proprio un anno fa segnò la sua ultima rete contro i nervoerdi. La squadra di De Zerbi, nonostante l'inferiorità numerica, non riuncia a giocare e trova la rete del pareggio con Defrel. Padroni di casa in difficoltà per alcuni tratti della gara finchè l'assist di Frabotta non diventa buono per Ramsey che sigla la rete del 2-1. In pieno recupero arriva anche il sigillo finale di Cristiano Ronaldo. Vittoria importantissima per la Juventus che si riporta a meno uno dalla Roma a quota 33 punti, con una partita ancora da recuperare.

