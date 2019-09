Inter - Lazio, Biraghi: "Noi bravi ad avere personalità contro una squadra forte"

Al termine di Inter - Lazio il difensore nerazzurro Cristiano Biraghi ha detto la sua sul match ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista: "Sono molto contento prima di tutto per il risultato della squadra, siamo felici di aver portato a casa i tre punti in una partita non facile. Vogliamo rendere anche il gioco un nostro punto di forza, ma il carattere magari sopperisce alle nostre partite meno brillanti. Sappiamo che cosa dobbiamo fare e che il nostro obiettivo è il lavoro, solo così riusciamo a fare partite come quelle di oggi. Essere all'Inter? Per me è un'emozione incredibile, il mio obiettivo è sempre stato quello di tornare qua. Ora devo continuare a migliorare. Noi pensiamo a noi, domani analizzeremo quello che abbiamo fatto bene e quello che abbiamo fatto male. Un lato positivo di oggi è stata la personalità di mantenere il risultato contro una squadra forte, che ha fatto una bella partita".

