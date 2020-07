Serie A, al San Paolo un punto ciascuno: tra Napoli e Milan finisce 2-2

Finisce 2-2 il match del San Paolo tra Napoli e Milan. Una buona gara da parte delle due squadre con la compagine di Pioli che passa in vantaggio grazie alla rete di Theo Hernandez, è Di Lorenzo invece ad accorciare le distanze sempre nel primo tempo. Nella ripresa padroni di casa di nuovo in rete con Mertens ma i rossoneri non mollano e trovano il definitivo pareggio con il rigore trasformato da Kessié. Invariate quindi le posizioni per le due squadre che però con un punto a testa si allontanano dal quinto posto occupato dalla Roma.

