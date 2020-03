Serie A, Atalanta impietosa: travolto il Lecce con sette gol

Lecce - Atalanta è la gara che apre questa domenica di Serie A. Pirotecnico lo svolgimento della sfida. Primo tempo che termina in pareggio, con due gol a testa. Gli uomini di Liverani se la buttano dentro da soli con Donati, che gonfia la propria rete di testa. La Dea raddoppia al 22' con Zapata: incornata sugli sviluppi di un corner, Gabriel battuto. I padroni di casa non ci stanno e preparano la rimonta. Al 29' accorcia le distanze Saponara, con un gran destro all'incrocio dei pali. Dopo 10 minuti arriva il pareggio con Donati, che batte Gollini con un rasoterra al limite dell'area. Nel secondo tempo, però, c'è solo Atalanta. Dopo 2 minuti Ilicic fa 2 a 3, approfittando di una respinta del portiere. Pochi giri di lancetta ed è 2 a 4: Pasalic mette dentro, Zapata deposita in rete. Non è finita, arriva la manita dell'Atalanta sempre con Zapata: triangolo tra Gomez e Ilicic, palla al colombiano che calcia su Gabriel e poi mette dentro sulla respinta. Ma per il Lecce è una disfatta totale. Arriva il sesto gol con Muriel, il settimo in chiusura con Malinovskyi. Al triplice fischio è 2 a 7 il risultato. La compagine di Gasperini consolida il quarto posto a quota 48, in attesa del match tra Cagliari e Roma. Rimane a 25 punti il Lecce, a 3 lunghezze dalla zona retrocessione.

