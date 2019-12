Serie A, Bologna caparbio al San Paolo: Napoli rimontato e battuto

Alle 18:00 di questa domenica calcistica scendono in campo Napoli e Bologna. Partenopei un po' in ritardo per quanto riguarda la classifica, Bologna vicino invece alla zona calda della retrocessione. Gli uomini di Ancelotti scendono in campo per fare risultato, imponendo sin da subito il proprio gioco. Annullato un gol a Lozano dopo 16 minuti: posizione di fuorigioco per l'azzurro. Però il Napoli riesce in ogni caso a passare in vantaggio, e lo fa proprio sullo scadere del primo tempo. Accelerazione di Insigne, destro respinto da Skorupski e tap-in vincente di Llorente. Nella ripresa il Bologna prova a mettere la testa fuori dal guscio, e ci riesce nel concreto al minuto 58': tiro di Sansone respinto da Koulibaly, Skov Olsen insacca a porta vuota. Il Napoli prova a tornare in vantaggio, ci va vicino con Mertens che sbaglia da buona posizione. Poi succede quello che non ti aspetti. Il Bologna fraseggia bene al limite dell'area, Dzemaili piazza il filtrante per Sansone che da solo davanti a Ospina non può sbagliare. In vantaggio la squadra di Mihajlovic a soli 10 minuti dal termine. Ma il Napoli non molla, proprio nell'ultimo dei 4 minuti di recupero concessi segna la rete del pareggio: Llorente mette dentro il pallone, però in posizione di fuorigioco. Annulla tutto l'arbitro. Al triplice fischio il risultato è fermo sul 2 a 1 per il Bologna. Lazio a + 10 dai partenopei, solamente settimi in classifica.

