Serie A, Brescia battagliero: ma la Juventus passa di misura

Il Brescia ospita la Juventus di Sarri in questo anticipo di Serie A, fissato alle ore 21:00. I padroni di casa, contro ogni pronostico, partono fortissimo. Al minuto 4’ Romulo serve Alfredo Donnarumma, che si rivela il bomber del momento: tiro potente che non lascia scampo a Szczesny. Il Brescia passa in vantaggio, ma i bianconeri non ci stanno e cominciano a macinare gioco. Al minuto 40’ la Juventus trova la rete del pareggio: corner battuto da Dybala, Chancellor fa autogol in seguito a una deviazione sfortunata tra la selva di uomini. Poi, nel secondo tempo, arriva anche il vantaggio per gli uomini di Sarri. Dybala batte una punizione da buona posizione, la palla si infrange sulla barriera ma cade sui piedi di Pjanic: tiro al volo del bianconero, nulla da fare per Joronen. La partita resta aperta fino alla fine, il Brescia prova a spingere per rimettersi in carreggiata. Al triplice fischio, però, il risultato è fermo sul 2 a 1 per la Juventus. Momentaneamente prima in classifica la compagine di Torino, a 13 punti: domani l’Inter, seconda, sfiderà la Lazio a San Siro.

