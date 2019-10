Serie A, disastro Sampdoria: Di Francesco rischia, avanza Pioli. Verona ok

Una vittoria e sei sconfitte. È questo l'incredibile ruolino di marcia della Sampdoria, sempre che di marcia si possa parlare. La squadra di Di Francesco resta immobile a 3 punti, e da questa sera è ultima da sola dopo la vittoria della Spal nel primo anticipo. Al Bentegodi passa il Verona 2-0, senza troppi sforzi o patemi d'animo. La apre Kumbulla al 9' sfruttando con un colpo di testa il calcio d'angolo di Veloso, mentre a chiuderla ci pensa la stessa Samp “grazie” all'autorete di Murru. I blucerchiati sono un disastro sotto tutti i punti di vista: 4 gol fatti e 16 subiti in sette giornate, un incubo dal quale dalle parti di Genova sperano di svegliarsi presto. L'unico modo per invertire la rotta sembra a questo punto la più scontata delle mosse della disperazione: il cambio di guida tecnica. Di Francesco è a un passo dall'esonero che - pur con le attenuanti che possa aver portato la situazione relativa al cambio di proprietà - ora pare più che mai meritato. Al suo posto avanza l'ipotesi Stefano Pioli: l'ex allenatore della Lazio è fermo dalla fase finale della passata stagione, quando rassegnò le dimissioni dalla Fiorentina. È un'idea, ha le carte in regola per essere il profilo adatto alla Sampdoria. Più staccata, ma comunque presente sullo sfondo, non va sottovalutata anche la candidatura di Beppe Iachini. Con la pausa delle nazionali a fare da spartiacque tra la settima e l'ottava giornata, tutti gli indizi fanno pensare a un'inevitabile cambio in panchina per i blucerchiati.

