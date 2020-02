Serie A, il Napoli cala il poker: battuta la Sampdoria

Sampdoria - Napoli chiude questa giornata di Serie A. Prima frazione spettacolare e ricca di gol. Passa in vantaggio la squadra di Gattuso con Milik, che insacca il pallone di testa dopo 3 minuti. I partenopei trovano anche il raddoppio al quarto d'ora: su corner spizza Di Lorenzo, Elmas spunta sul secondo palo e mette in rete. La Sampdoria non ci sta e accorcia le distanze con Quagliarella: cross di Ekdal, botta di destro al volo dell'attaccante. Il primo tempo si chiude sul 2 a 1, e la ripresa è altrettanto pirotecnica. Ramirez pareggia in rovesciata, ma il gol viene annullato per un colpo di braccio di Gabbiadini a inizio azione. La rete è solo rimandata, perché al minuto 73 la Sampdoria conquista un rigore: fallo di Manolas su Quagliarella. Calcia Gabbiadini, palla in rete. Vietato riprendere fiato, il Napoli sorpassa di nuovo al fotofinish: Demme batte in rete su una respinta di Colley. C'è tempo anche per il poker per mano di Mertens. Al triplice fischio Gattuso può festeggiare i 3 punti.