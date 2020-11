Serie A: il Sassuolo batte il Napoli e vola al secondo posto, vince la Roma di Fonseca contro la Fiorentina

Sesta giornata di Serie A che si avvia alla conclusione. Nei match delle 18:00 scendono in campo Napoli e Roma rispettivamente contro Sassuolo e Fiorentina. Brutto ko della squadra di Gattuso che in casa subisce la vittoria della squadra di De Zerbi per 0-2. La prima rete la sigla Locatelli su calcio di rigore al minuto 59'. Nel finale Manolas sigla il gol del pareggio ma il direttore di gara annulla la rete degli azzurri per fuorigioco di Osimehen. Al minuto 95' è il baby Lopez a chiudere i conti segnando la rete del 2-0 mentre tutto il Napoli protestava per un presunto fallo in area sempre su Osimehen. I neroverdi non solo bloccano i partenopei, che rimangono a quota 11, ma continuano a mantenere ìl secondo posto in classifica a 14 punti e a sole due lunghezze dal Milan. Vince invece la Roma di Fonseca che allo stadio Olimpico si impone sulla Fiorentina per 2-0. Spinazzola apre le marcature al 12' e poi Pedro la chiude al 70'. Giallorossi che raggiungono quindi il Napoli a quota 11 punti in classifica.

