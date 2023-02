Serie A, Inter ko: Orsolini spedisce i nerazzurri a -18 del Napoli

TUTTOmercatoWEB.com

Un altro brutto stop per l'Inter di Simone Inzaghi che in crolla in casa del Bologna. A vincere è infatti la squadra di Thiago Motta che conquista i tre punti grazie alla rete di Orsolini al minuto 76. Una gara complicata per i nerazzurri che con questa sconfitta si allontanano a - 18 dal Napoli capolista. Bel balzo in avanti invece per i felsinei che superano la Juventus, che deve ancora scendere in campo, al settimo posto a quota 35 punti.