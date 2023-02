Serie A, la Fiorentina torna a vincere: Verona ko ed eurogol di Biraghi - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

La Fiorentina torna a vincere e lo fa in modo netto in casa dell'Hellas Verona. La squadra di Italiano si è imposta al Bentegodi per 3-0 con le reti di Barak, Cabral e soprattutto Biraghi che ha realizzato una vera e propria perla mettendo il pallone in rete direttamente da centrocampo. Con questa vittoria la viola sale a 28 punti, non riesce invece al Verona l'aggancio allo Spezia, la squadra di Zaffaroni rimane a quota 17.