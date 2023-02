Serie A, la Salernitana rialza la testa dopo il ko contro la Lazio: tris al Monza

TUTTOmercatoWEB.com

La Salernitana rialza la testa dopo il ko subito nello scorso turno di campionato contro la Lazio. Prima vittoria sulla panchina granata per Paulo Sousa che batte il Monza di Palladino. Primo tempo più che combattuto ma nella ripresa non c'è storia e i padroni di casa passano in vantaggio con la rete di Coulibaly, raddoppiano con Kastanos e alla fine calano il tris con Candreva. Monza che finisce la gara in dieci per l'espulsione di Donati. 24 i punti dei granata, 29 invece quelli del Monza.