Serie A, Torino - Napoli senza emozioni: il match termina a reti inviolate

Alle 18:00 di questa domenica di Serie A sono scese in campo Torino e Napoli. Granata chiamati a risollevarsi, dopo aver incassato la sconfitta contro il Parma nell'ultima giornata. Gli azzurri, invece, possono approfittare dello scontro tra Inter e Juventus previsto in serata. Eppure, la gara non regala troppe emozioni. Nel primo tempo il Napoli impone il suo gioco, con un fitto possesso palla. Nella ripresa cresce il Torino, soprattutto sfruttando le ripartenze. Belotti la mette dentro, ma il gol è annullato per fuorigioco. Gli uomini di Ancelotti, nella seconda frazione di gara, si affidano a Llorente: l'attaccante però spreca due occasioni ghiotte di testa. Al triplice fischio il risultato è fermo sullo 0 a 0. Il Torino sale a quota 10 punti, alle spalle di Lazio, Cagliari e Fiorentina. Si blocca a 13 il Napoli, in quarta posizione.

