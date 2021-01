UFFICIALE - Il Torino esonera Giampaolo: il comunicato del club

È finita l'era di Marco Giampaolo al Torino. Fatale il pareggio di sabato contro lo Spezia ma soprattutto la crisi senza fine che sta vivendo la squadra granata. Al suo posto è pronto già Davide Nicola. Questo il comunicato del club: "Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata".

