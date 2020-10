Coppa Italia, Parma-Cosenza ai sedicesimi: chi vince affronta la Lazio

Sta prendendo forma sempre di più il tabellone della Coppa Italia 2020/2021. Ieri sono andate in scena moltissime gare valide per il terzo turno. Alle 15, il Cosenza, squadra di Serie B, ha superato 2-1 il Monopoli Che milita invece in Serie C. Le reti di Petrucci e Kone hanno proiettato i calabresi ai sedicesimi dove affronteranno il Parma. La squadra di Liverani ha affrontato e battuto, alle 18, il Pescara di Oddo. Il match è terminato 3-1 per i ducali con la doppietta di Karamoh il goal di Adorante. Parma e Cosenza si troveranno una di fronte l'altra al Tardini in gara singola. Chi vince troverà la Lazio agli ottavi di finale.

Bruges - Lazio, Mingolet: “Loro squadra forte anche con le assenze”

PHOTOGALLERY - Bruges - Lazio con gli scatti de Lalaziosiamonoi.it

TORNA ALLA HOME PAGE