FORMELLO - Lazio, Luiz Felipe part-time coi compagni! Si rivede Caicedo

FORMELLO - Luiz Felipe in gruppo, seppur parzialmente. Riscaldamento e qualche esercitazione con il pallone coi compagni, poi il brasiliano si è staccato (come Caicedo) per un lavoro differenziato. Evitati il possesso palla, le partitelle e quindi i contrasti, è ancora troppo presto ma comunque si tratta di un passo in avanti per il difensore, fermo da quattro mesi per l’infortunio e la conseguente operazione alla caviglia destra. Al momento è fuori dalla lista per il campionato, appena sarà in condizione verrà reinserito, toccherà a Inzaghi decidere al posto di chi. Domenica con il Genoa sarà squalificato Acerbi (oggi a riposo come Pereira), le opzioni per la sua sostituzione sono Hoedt o l’arretramento di Parolo. Luiz Felipe deve dare risposte importanti in allenamento prima dello switch. Escalante è ai box per uno stiramento al polpaccio. Caicedo, alle prese con la fascite plantare, gestirà la condizione ma dovrebbe farcela a entrare tra i convocati per la prossima partita.

Pubblicato il 28/04