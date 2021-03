RIVIVI LA DIRETTA - Immobile riceve la Scarpa d'Oro in Campidoglio: premio consegnato - FT&VD

Tutto pronto nella sala Giulio Cesare del Campidoglio, Ciro Immobile si appresta a ricevere la Scarpa d'Oro. Seguiranno aggiornamenti sulla cerimonia di premiazione del bomber della Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 14:10 - Si conclude qui la cerimonia di consegna della Scarpa d'Oro a Ciro Immobile.

AGGIORNAMENTO ORE 14.05 - A cerimonia conclusa, Immobile firma la maglia del figli della sindaca Raggi.

AGGIORNAMENTO ORE 13:55 - Consegnata la Scarpa d'Oro a Ciro Immobile da parte della Sindaca Virginia Raggi.

AGGIORNAMENTO ORE 13:50 - Prende la parola Ciro Immobile che racconta tutta la sua emozione nel ricevere questo premio. CLICCA QUI PER IL VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 13.40 - Presente anche Riccardo Cucchi, che ha dedicato al bomber della Lazio parole di grande stima: "Mi fa piacere essere qui con Ciro Immobile, lui sa quanto io l'abbia stimato già dai tempi di Pescara e Torino. Immaginate la mia gioia nel vedere Ciro con la maglia biancoceleste. La Scarpa d'Oro è il trofeo che premia il goleador più prolifico in Europa. Quanti nomi sono passati prima di arrivare a Immobile, lui è il terzo italiano. È riuscito a superare Messi e competere con Lewandowski e Cristiano Ronaldo. Fa parte di una grande famiglia, quella degli attaccanti della Lazio. A cominciare da Piola, passando da Chinaglia, Signori, Giordano, fino ad arrivare a Rocchi. Ciro è un attaccante straordinario per la capacità di segnare in ogni modo, smentendo quel luogo comune del centravanti egoista. Dite la verità, vi sembra egoista? Smista palloni anche per i compagni, non so quanto fiata abbia. Ma è veramente straordinario. È un giocatore completo, moderno, che ricorda tanti che hanno alimentato le nostre passioni. Lui per fortuna è il nostro presente. Io sono pronto a esultare, con la maglia azzurra o biancoceleste".

AGGIORNAMENTO ORE 13:30 - Interviene il presidente Claudio Lotito che ha speso bellissime parole per Ciro Immobile.

AGGIORNAMENTO ORE 13:20 - La Sindaca Virginia Raggi presenta l'evento e le gesta di Ciro Immobile, ricordando anche la recente scomparsa di Arturo Diaconale.

AGGIORNAMENTO ORE 13:10 - Inizia l'evento nella sala Giulio Cesare del Campidoglio. In apertura la carrellata dei suoi gol della passata stagione con tanto di telecronaca. CLICCA QUI PER IL VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 13:00 - La famiglia di Ciro Immobile sta partecipando all'evento e il fratello, la mamma e il cognato hanno rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Radio.

AGGIORNAMENTO ORE 12:56 - Presenti anche Angelo Peruzzi e Stefan Radu in rappresentanza della società.

AGGIORNAMENTO ORE 12:50 - Ciro Immobile è arrivato in Campidoglio con la famiglia al seguito.

AGGIORNAMENTO ORE 12:40 - Confermata la presenza all'evento del giornalista Riccardo Cucchi, la cantante Giorgia e lo show-man Pino Insegno, tutti di nota fede biancoceleste. Conclusa intanto la riunione tra la Sindaca Virginia Raggi e il presidente Claudio Lotito.

AGGIORNAMENTO ORE 12:15 - Arrivato in sala il presidente Claudio Lotito, manca poco all'inizio della cerimonia.

AGGIORNAMENTO ORE 12:10 - Presenti anche dei tifosi della Lazio fuori dal Campidoglio accorsi per festeggiare insieme al proprio bomber la consegna della Scarpa d'Oro.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 - La società intanto ha pubblicato un video sui propri social con tutti i 36 gol realizzati da Ciro Immobile la scorsa stagione in campionato.



Pubblicato il 10/03