Squalifica Lazio, parla la Nord: "Commesso un abuso nei confronti della Curva"

Durante la trasmissione radiofonica del tifo organizzato della Lazio, "Match Day", in onda su Radio Olympia, gli esponenti della Curva Nord hanno espresso la loro posizione sulla squalifica dei settori dello stadio Olimpico e sulla presenza dei tifosi in Lazio-Napoli di domenica prossima: "Seguiremo la partita dalla Tribuna Tevere perché il tifo non è legato necessariamente all'appartenenza a un settore ma l'importante è essere al fianco della Lazio in ogni modo possibile, in casa e in trasferta. E' chiaro che è stato commesso un abuso nei confronti di una curva, di una società e di una squadra che si sta giocando il posto in Champions League e chiaramente la Curva è stata squalificata in uno scontro diretto".

"Parliamo di 4 persone, 4 ispettori che hanno dichiarato che il 90% dei settori squalificati hanno fatto gli ululati. Di questi 4 da sotto la Nord nessuno è andato ad avvertire arbitro o quarto uomo per segnalare che stava succedendo qualcosa di sbagliato, sono stati però in grado di contare 16.000 persone che avrebbero fatto questi cori discriminatori. Siamo purtroppo di fronte a una sentenza mediatica".

Pubblicato ieri alle 14:01