Belleri: "Lazio, niente allarmismi. Più debole senza Milinkovic? Dico..."

In merito agli umori in casa Lazio, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Manuel Belleri, calciatore biancoceleste tra il 2005 e il 2007 e, nuovamente, nella stagione 2008-2009.

A Roma serpeggiano molti malumori dopo il ko contro il Lecce…

“Per me c’è un eccesso di esagerazione…”.

In che senso?

“La partita l’ha fatta la Lazio, che ha perso per due episodi. Io non farei tanti allarmismi”.

Ora c’è il Genoa, con il coltello tra i denti dopo il ko contro la Fiorentina alla prima di campionato…

“La Lazio ha subito occasione per riscattare il risultato, ma - a livello di prestazione - a me la Lazio vista a Lecce è piaciuta”.

È una Lazio più debole senza Milinkovic Savic?

“Non in maniera netta. Senza di lui è inevitabile perdere qualcosa, però hai in organico Kamada, che Sarri segue da tempo: a me piace molto. Qualità e quantità assicurate”.

Ma a oggi l’organico della Lazio può definirsi completo?

“Secondo me, vista anche la Champions, potrebbe occorrere un difensore centrale in più. In attacco, sarebbe interessante una terza punta insieme a Immobile, per me insostituibile, e Castellanos”.

Ritieni che la Lazio possa competere per lo scudetto?

“Lo scorso anno la Lazio ha dimostrato di essere nettamente una spanna sopra le altre per la proposta di gioco. Io credo che bisogna insistere con questo progetto ambizioso. Se non scudetto, qualificazione in Champions di sicuro. Non mi faccio condizionare dall’esito della prima partita”.

