Calciomercato Lazio, accordo Inzaghi - Inter: Farris vice e dettagli del contratto

AGGIORNAMENTO ORE 21:40 - Arrivano anche le parole del tecnico Simone Inzaghi che all'Ansa ha salutato la società e i tifosi.

AGGIORNAMENTO ORE 20.20 - In merito all'addio di Simone Inzaghi, la Lazio ha pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito.

AGGIORNAMENTO ORE 19.50 - Secondo quanto riporta fcinternews.it, sarebbe in corso una trattativa da remoto tra la dirigenza nerazzurra e Inzaghi. Il tutto con la mediazione a Milano dell'agente Tinti. L'accordo dovrebbe esser stato raggiunto sulla base di un biennale da 4,2 milioni netti più bonus, con opzione per la terza stagione. Sicuramente nello staff ci sdarà il vice Farris.

AGGIORNAMENTO ORE 19.20 - Secondo Sky Sport Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Inter. Rottura nel primo pomeriggio con la Lazio, accordo economico raggiunto con la società nerazzurra e primo contatto telefonico in serata.

AGGIORNAMENTO ORE 19.00 - Il direttore sportivo dell'Inter Marotta ha lasciato la sede della società nerazzurra senza rilasciare nessun commento ai cronisti in merito a Simone Inzaghi.

AGGIORNAMENTO ORE 18.45 - Rottura totale tra Simone Inzaghi e la Lazio: il tecnico piacentino viaggia spedito verso l'Inter. Tutte le conferme di Gianluca Di Marzio.

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 - La Gazzetta dello Sport: "Inzaghi rompe con la Lazio, c'è l'accordo con l'Inter". Anche il Corriere dello Sport rilancia: "Clamoroso Lazio, con Inzaghi è finita: super offerta dell'Inter".

AGGIORNAMENTO ORE 18:20 - Niente incrontro in presenza, per ora, tra Claudio Lotito e Simone Inzaghi. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, le parti si sarebbero solo sentite telefonicamente. La situazione resta aperta con il forte rilancio economico operato dall'Inter che ha rimesso tutto in discussione dopo la stretta di mano di ieri.

AGGIORNAMENTO ORE 18:10 - Inter in pressione e Simone Inzaghi vacilla. Gianluca Di Marzio scrive: "Simone Inzaghi - Inter avanti tutta, contatti diretti in serata. Il rinnovo con la Lazio non è stato firmato nemmeno poco fa nel nuovo incontro con Lotito".

AGGIORNAMENTO ORE 17:45 - L'Inter non molla e per provare a convincere Simone Inzaghi a non firmare l'accordo con la Lazio avrebbe messo sul piatto un triennale da 4,5 milioni di euro a stagione. Il tecnico, dopo l'intesa di massima di ieri con i biancocelesti, sta decidendo cosa fare se proseguire a Formello o sposare il progetto nerazzurro.

L'Inter non molla Simone Inzaghi. Nonostante il tecnico abbia trovato l'accordo per proseguire la sua avventura sulla panchina della Lazio la società nerazzurra vorrebbe provare a inserirsi prima dell'annuncio ufficiale. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio secondo il quale appunto l'Inter avrebbe sferrato un nuovo attacco vista anche la difficoltà di trovare un allenatore dopo l'addio di Conte. Ecco cosa riporta l'esperto di calciomercato:

"Tentativo in extremis, si dice. È proprio quello che sta provando l'Inter per portare Simone Inzaghi in nerazzurro. Avrebbe del clamoroso: ieri sera, dopo molte ore di incontro, l'allenatore al momento alla Lazio aveva dato la disponibilità di massima a restare in biancoceleste, trovando l'accordo per il rinnovo. Rinnovo però ancora non firmato. È il motivo per cui l'Inter, una volta fatte le opportune verifiche, ha nuovamente provato a insistere proprio con Inzaghi, che ora è di nuovo a colloquio con Lotito per spiegare al presidente della Lazio quanto sia importante l'offerta, anche a livello economico, del club di Zhang.Non solo: nella sede dell'Inter, al momento, si trova Tullio Tinti, agente dell'allenatore, per capire con Marotta e Ausilio gli eventuali margini per una nuova, clamorosa, trattativa.Sono quindi ore decisive: da vedere se Inzaghi potrà lasciare a sorpresa la Lazio o se rispetterà l'impegno di massima preso ieri".

