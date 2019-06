Calciomercato Lazio, anche il Villarreal su Adolfo Gaich

Per l'attacco, tra i nomi in pole c'è anche quello di Adolfo Gaich: la trattativa con la Lazio sembrava avviata, ma i biancocelesti non sono i soli ad aver messo gli occhi sul classe '99. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, anche il Villarreal sarebbe forte sul giocatore. Il suo agente, Pablo Caro, è stato avvistato nella giornata di oggi nella sede del club spagnolo. L'occasione per intavolare la questione riguardante il suo assistito. Nei giorni scorsi, Gaich era a Roma insieme al procuratore. La circostanza ideale per improntare la trattativa, anche se un primo tentativo di far decollare l'affare sarebbe naufragato di fronte alle pretese economiche del San Lorenzo - 10 milioni, due di troppo per i capitolini. La società argentina ne detiene il cartellino e con, dalla sua, una clausola rescissoria da 15 milioni, sente di avere potere sufficiente all'interno di un'eventuale trattativa. La dirigenza laziale frenava, almeno a parole, prendendo le distanze da ogni rumor. Le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro di Gaich.

CALCIOMERCATO LAZIO, TRATTATIVA GAICH

TORNA ALL'HOMEPAGE

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge

Pubblicato il 18/06 alle ore 22.02