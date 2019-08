Calciomercato Lazio, dalla Turchia: la Lazio preme per Akgun

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio lavora principalmente in uscita, ci sono da piazzare ancora Wallace e Durmisi. Ma nelle ultime ore ha preso quota l’ipotesi di un nuovo innesto in avanti. Magari a prescindere dalla vicenda Caicedo che ancora non è convinto di rinnovare il contratto con i biancocelesti. Dalla Turchia, diversi media, rilanciano il nome di Yunus Akgun, esterno offensivo classe 2000, del Galatasaray. Secondo i media turchi, infatti, i giallorossi hanno necessità di vendere per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario e Akgun è uno dei pezzi pregiati che potrebbe significare plusvalenza essendo cresciuto in casa. Dai rumors provenienti da Istanbul, la Lazio avrebbe messo sul piatto 3.5 milioni più due di bonus. Il Galatasaray, dal canto suo, chiede 7.5 milioni più il 15% di una eventuale futura rivendita. Ovvio che Akgun possiede un profilo diverso rispetto ai nomi usciti finora e si collocherebbe nel pacchetto delle alternative a Correa. In Turchia comunque sono sicuri: la Lazio vuole Akgun e preme sull’acceleratore.

Pubblicato il 24 agosto alle ore 00:55