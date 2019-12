Lazio, Diaconale: "Scudetto? Vediamo a sei giornate dalla fine"

LAZIO, DIACONALE - A margine della conferenza tenuta da Lotito davanti alla stampa estera, è intervenuto in esclusiva a microfoni de Lalalaziosiamonoi.it il portavoce del club biancoceleste Arturo Diaconale: "Supercoppa? Sono quelle partite in cui la Juventus cercherà di prendersi la rivincita ma noi proveremo a prendere per la seconda volta il trofeo. Le ambizioni? Andiamo avanti tranquilli, poi le ambizioni le tireremo fuori a sei giornate dalla fine del campionato. L'obiettivo dichiarato è la Champions League, oltre quello sarà tutto ben accetto".

Lazio, Lotito alla stampa estera: "Siamo una società di valori, basta con certe etichette" -VD

Lazio, Inzaghi può battere di nuovo il "maestro" Eriksson: altro record nel mirino

Torna alla home page

Pubblicato il 18/12 alle 13:00