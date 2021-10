MOVIOLA - Lazio - Marsiglia, Aytekin scolastico: Immobile gol in fuorigioco

Designazione interamente tedesca per il terzo turno di Europa League che vede di scena all'Olimpico Lazio e Marsiglia. Il primo fischietto è Deniz Aytekin, dalla gestione facilitata al via complice un primo tempo senza mordente da entrambe le parti. Tiene in tasca in cartellino per tutti i 45', soprassedendo anche a tanti contatti al limite. Il primo a finire - giustamente - tra i cattivi è Payet, poco lucido nell'allontanare ingenuamente il pallone dopo un fallo concesso contro. Al 51' Ciro Immobile si vede annullare un gol per fuorigioco, poi confermato dal Var, che ne valuta (seppur di poco) la posizione irregolare dell'attaccante al momento dell'imbucata di Luis Alberto. Timide le proteste invece per un contatto tra lo stesso capitano laziale e Caleta Car, dieci minuti dopo, ma in area non c'è alcun contatto. L'arbitro tedesco chiude la sua partita senza particolari macchie e una sufficienza piena in pagella.