RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Il risultato l'unico rammarico, quella di oggi la miglior gara degli ultimi anni"

La Lazio, dopo aver iniziato con una vittoria il proprio cammino in campionato, subisce il poker dell'Atalanta, che va in gol con Gosens, Hateboer e due volte con Gomez. La squadra guidata da Simone Inzaghi tenta di accorciare le distanze, ma il gol di Caicedo, arrivato al 57', non impensierisce gli avversari. Si conclude negativamente per i biancocelesti un match nervoso e sentito, che verrà analizzato a breve dal tecnico nel corso della consueta conferenza stampa.

Il nervorismo della squadra dall'inizio, cosa non è andato?

"Dopo l'1-0, che non sappiamo neanche se sia un gol regolare, ci siamo innervositi. Eravamo partiti molto bene, è la partita in cui abbiamo fatto meglio negli ultimi anni, compresa la finale di Coppa Italia. Poi vai a leggere il risultato ed è 1-4, probabilmente dovevamo essere più bravi a indirizzare gli episodi. La traversa, il salvataggio sulla linea. L'occasione di Immobile avrebbe riaperto la partita. Dovevamo fare meglio".

Fase difensiva non all'altezza?

Probabilmente sì, tutta la squadra doveva fare attenzione. Dovevamo fare meglio in una partita in cui abbiamo avuto il predominio del possesso e il doppio dei tiri in porta. Il risultato non corrisponde a quello in campo. Contro determinate squadre, come l'Atalanta, non basta quello che abbiamo fatto.

Non è il momento per deprimersi...

La partita sì è vista, è una sconfitta che brucia ma la prestazione dei ragazzi per quanto riguarda l'impegno è stata ottima. Dovevamo essere bravi a indirizzare gli episodi a nostro favore.

Squadra non è apparsa lucida nel corso della gara...

La prestazione la squadra l'ha fatta, l'ho detto, è stata una delle migliori partite contro l'Atalanta. Il risultato non rispecchia l'andamento della gara, abbiamo avuto buone occasioni, ottimi sviluppi. L'unico rammarico è il risultato.

Radu come sta? Correa?

La serata non è partita nel migliore dei modi. Abbiamo avuto Correa che si è fermato per un colpo della strega. Radu ha chiesto il cambio, sarà da valutare nei prossimi giorni.

Pubblicato il 30 settembre

