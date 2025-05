Europa League | Il Tottenham trionfa: gli Spurs con un super Vicario mandano ko lo United

TUTTOmercatoWEB.com

Il Tottenham ha vinto l'Europa League 17 anni dopo l'ultimo trofeo. La squadra di Postecoglou trionfa a Bilbao battendo di misura il Manchester United che chiude con il ko in finale una stagione da incubo e il 16esimo posto in classifica in Liga.

Allo Stadio di San Mamés una finale molto fisica e poco spettacolare tra due squadre che nel primo tempo hanno fatto più attenzione a non farsi male. Nonostante il sostanziale equilibrio sono però gli Spurs a sbloccare il risulato con un autogol di Brennan Johnson. Nella ripresa lo United di Amorim ci prova ma davanti trova un super Vicario che in almeno tre occasioni non permette ai Red Devils di trovare il gol del pari.

Vince quindi il Tottenham che non solo alza il trofeo ma si qualifica anche alla prossima edizione della Champions League. Una coppa che salva la stagione della squadra di Postecoglou 17ª in Premier.

