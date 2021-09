Europa League, Lazio - Lokomotiv Mosca: il programma della vigilia

Vittoria del derby già alle spalle per la Lazio di Maurizio Sarri che giovedì 30 settembre scenderà in campo allo stadio Olimpico per la seconda gara di Europa League contro la Lokomotiv Mosca. I biancocelesti sono chiamati a un match importante dopo la sconfitta all'esordio contro il Galatasaray. La società, tramite il sito ufficiale, ha reso noti gli impegni della vigilia. Nella giornata di domani infatti alle 15:30 il tecnico interverrà in conferenza stampa presso il centro sportivo di Formello, alle 17:00 ci sarà invece la seduta di allenamento della squadra.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio - Roma, sanzionato il gesto "di sfida e volgare" di Zaniolo: la decisione del giudice sportivo

Roma, Zaniolo "graziato": il precedente con Vavro e la rabbia dei tifosi della Lazio