Lazio - Parma, cambio indigesto per Muriqi: il malcontento dell'attaccante in panchina

Al 57' di Lazio - Parma Simone Inzaghi ha optato per un triplo cambio. Tra i giocatori a dover uscire dal campo di gioco, Vedat Muriqi, che ha lasciato il posto a Joaquin Correa. La sostituzione non è stata digerita dall'attaccante kosovaro che, dopo essersi accomodato in panchina, ha espresso il proprio malcontento nei confronti della decisione dell'allenatore. Addirittura, sarebbero arrivati da Muriqi alcuni gesti di stizza, tra cui una bottiglietta d'acqua gettata a terra. Il tecnico, come sottolineato dai cronisti di Sky Sport, ha lanciato varie occhiate al calciatore, comprendendo la situazione. Con il risultato ancora fermo sullo 0-0, e con l'ex Fenerbahce tutt'altro che in grande spolvero, il cambio appariva una scelta inevitabile. A quanto pare, non per il classe '94.

