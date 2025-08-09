Burnley - Lazio, le formazioni ufficiali: la scelta su Castellanos
BURNLEY (4-2-3-1): Hladky; Walker, Esteve, Ekdal, Hartman; Laurent, Cullen; Sonne, Mejbri, Anthony; Foster. A disp.: Weiss, Worrall, Bruun Larsen, Edwards, Tchaouna, Pires, Koleosho, Barnes. All.: Parker.
LAZIO (4-3-3) Provedel; Lazzari, Marusic, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Ruggeri, Gila, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Basic, Noslin, Pedro, Castellanos. All.: Sarri.
