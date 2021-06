Calciomercato Lazio, Angileri per la fascia sinistra di Sarri? La situazione

AGGIORNAMENTO ORE 23.55 - In Argentina la danno per fatta, ma secondo Gianluca Di Marzio è meglio mordere il freno: "Dalle veloci verifiche che abbiamo fatto - ha detto in diretta su Sky Sport - non risulta una trattativa in chiusura tra Lazio e River per Angileri". L'argentino - con passaporto italiano - però piace. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nelle scorse ore ci sono stati dei contatti tra la Lazio e il River per capire la fattibilità dell'affare. Possibile che ci possano essere sviluppi nei prossimi giorni.

Fabrizio Angileri alla Lazio: ci siamo! La notizia arriva a tarda sera dall'Argentina, la trattativa è vicina alla chiusura con il River Plate - proprietario del cartellino - pronto a incassare sette milioni di euro. Angileri, classe 1994, 51 presenze con i Millonarios, sarebbe quindi il prescelto per rinforzare la fascia sinistra di Sarri. Lo riporta TNT Sport Argentina. Proprio ieri, la stessa emittente, aveva rilanciato la notizia, sostenendo che il ragazzo avesse scelto la Lazio a scapito di altri club come Lille e Valencia. Falsa pista o acquisto a sorpresa? Da Buenos Aires non hanno dubbi.