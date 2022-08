Calciomercato Lazio, aspettando Reguilon: ecco il nodo da sciogliere

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di J.M.Colomo

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Il campionato è iniziato, si è conclusa solo ieri la seconda giornata ma già si pensa alla prossima. Ci si gode il presente, ma lo sguardo è fisso sul futuro. Tanti gli impegni della Lazio in questa stagione, alte sono le aspettative e altrettante le ambizioni. Serve una squadra completa e forte al punto giusto da poter fare fronte agli imprevisti, che si sa sono sempre in agguato. Così Lotito parallelamente al progetto in politica, sta cercando di mantenere la sua promessa a Sarri relativamente al mercato: il terzino sinistro. Pedina mancante nella rosa del tecnico toscano che spera di poter ottenere quanto prima, sarebbe la ciliegina sulla torta a un mercato sorprendente. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, lo spagnolo è stato messo da parte da Conte al Tottenham. Le gerarchie non lo hanno reso imprescindibile nonostante in passato abbia dimostrato di avere qualità. La pubalgia ci ha messo del suo facendogli finire in anticipo la stagione e da li in poi le cose si sono complicate, tanto da finire fuori rosa. La dirigenza biancoceleste sta studiando le mosse per capire come muoversi, la formula può essere quella di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. L’unico nodo da sciogliere riguarda l’ingaggio: guadagna 3,6 milioni di euro. Il presidente deve fare i conti, tenendo bene a mente le situazioni in uscita. Per Acerbi sembra essere quasi fatta con l'Inter, ma per Hysaj che lascerebbe il posto a Reguilon ancora niente. Tutto tace. Idem per Fares. Mancano dieci giorni alla fine del calciomercato e si prospettano essere molto intensi per la Lazio.

