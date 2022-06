Calciomercato Lazio, ecco Marcos Antonio: c'è la data dell'arrivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

CALCIOMERCATO LAZIO - E' fatta per Marcos Antonio, manca solo l'ufficialità. Il classe 2000 è il nuovo innesto della Lazio di questa nuova sessione di mercato. Il brasiliano è un regista che può ricoprire anche il ruolo di mezzala a centrocampo e arriverà nella Capitale per circa 8 milioni di euro più bonus. Per lui un quinquennale da 900 mila euro a stagione all'ombra del Colosseo. Come aveva riportato Gianluca Di Marzio l'arrivo di Marcos Antonio dallo Shakhtar era previsto per questo martedì. Cambio di programma, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il rinforzo a centrocampo sbarcherà nella Capitale il 20 giugno. Ancora otto giorni dunque e poi la Formiguinha si legherà al colori biancocelesti.