Calciomercato Lazio | El Ghazi, ecco le mosse di Lotito e Fabiani: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La pista El-Ghazi resta viva, ma al momento non si scalda. L'olandese, classe 1995, è svincolato, può arrivare a parametro zero. È stato proposto nei giorni scorsi, club e Sarri hanno valutato il profilo, non è stato ancora scartato, al momento però non è considerato un obiettivo prioritario. El-Ghazi è un esterno fisico e tecnico, è alto 1.89, con Sarri potrebbe agire anche da falso nove. È fermo da due mesi, il Mainz aveva deciso di rescindere il contratto dopo che il giocatore - tramite social - aveva espresso solidarietà alla popolazione di Gaza. Un post che il club tedesco non ha gradito, tanto da portarlo all'interruzione del rapporto iniziato in estate. È stato offerto da alcuni intermediari, il giocatore verrebbe con entusiasmo, ma per ora la Lazio non ha aperto con convinzione e decisione. Il club cerca un profilo diverso, più giovane, El Ghazi compirà 29 anni a maggio, è fermo da oltre due mesi, ci sono diverse perplessità. A Formello le bocche sono cucite, si lavora nell'ombra, non ci si vuole scoprire sugli obiettivi più caldi. Gli ultimi giorni potrebbero portare novità in attacco, El-Ghazi resta un nome nella lista biancoceleste, ma non è tra quelli in prima fila.

