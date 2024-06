Calciomercato Lazio | Gazzetta: "Lotito punta Soulé. C'è un precedente..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Lazio a caccia di qualità per rinforzare l'attacco. Tchaouna, Noslin, Dia, Stengs i nomi in orbita biancoceleste, ma attenzione alle sorprese. Come riporta La Gazzetta dello Sport, c'è un nuovo profilo che la società capitolina starebbe valutando. Si tratta di Matias Soulé, quest'anno in prestito al Frosinone ma di proprietà della Juventus.

L'argentino piace anche alla Roma di De Rossi, ma anche all'estero in particolare a Borussia Dortmund e West Ham. La Juve è disposta a lasciarlo partire per fare una notevole plusvalenza, ma la richiesta è molto alta. Per il classe 2003 ci vogliono almeno 25 milioni. Sempre secondo il quotidiano milanese, della trattativa se ne starebbe occupando il presidente Lotito in prima persona con l'ausilio del ds Fabiani impegnato su altri tavoli.

Con il club bianconero la scorsa estate fu impostata la doppia operazione Rovella-Pellegrini che lascia ben sperare. La Gazzetta rimarca come la premessa indispensabile, per un eventuale arrivo dell'esterno argentino, sia una cessione eccellente in casa Lazio, ad esempio uno tra Mandas e Castellanos.