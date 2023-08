Calciomercato Lazio | Helveg innamorato di Isaksen: "Colpo incredibile, vi dico perché"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO ISAKSEN - In Danimarca sono già tutti pazzi di lui. Ora però è arrivato il momento di spiccare il volo per Gustav Isaksen, che presto sarà un nuovo calciatore della Lazio. Per analizzare l'acquisto biancoceleste, la nostra redazione ha disturbato un danese che in Serie A può vantare più di 200 partite con Udinese, Milan e Inter. Stiamo parlando di Thomas Helveg, che ci ha parlato di Isaksen come un grande colpo da parte della Lazio. Queste le sue parole:

Raccontaci chi è Gustav Isaksen…

“Ragazzi, la Lazio ha fatto un colpo incredibile. Negli ultimi mesi ho visto una crescita impressionante di questo ragazzo, soprattutto in termini realizzativi. Aggiungo una cosa…”.

Prego.

“Per me Sarri lo sta studiando da tempo. Non è un caso che la Lazio abbia puntato su questo ragazzo giovane, moderno tatticamente e dinamico”.

La Serie A è un campionato molto tattico, al pari grado del calcio di Sarri…

“Per me Gustav è molto intelligente sotto questo punto di vista. E poi anche la sua ormai ex squadra era tatticamente molto ben organizzata”.

Quindi non avrà problemi di impatto sulla Serie A…

“Secondo me no, poi il campo darà il suo responso”.

Come lo immagini in termini di personalità nel contesto di un club che lotta per lo scudetto ed è in Champions League?

“Perfettamente a suo agio. Secondo me può crescere ancora. Lui ha sempre lottato per situazioni di vertice di classifica. A me non sorprende affatto che la Lazio abbia puntato su di lui”.

Lo step di crescita che deve ancora fare?

“Per me dobbiamo ancora vederlo all’opera in Champions League contro top club come Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City… Solo poi in quel caso potremo esprimere un giudizio definitivo”.

