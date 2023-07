Calciomercato Lazio | Hudson Odoi non convince: i motivi della bocciatura

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO HUDSON ODOI - Giorni di valutazione, al vaglio un numero infinito di nomi. Lo ha ammesso Lotito in persona, che ha spiegato quanti calciatori vogliano venire alla Lazio. Di colpi chiusi però al momento solo uno, El Taty Castellanos. Ma oltre al centravanti, Sarri in attacco si aspetta un esterno di livello assoluto. Nelle ultime settimane il profilo di Cullom Hudson Odoi è sempre stato in cima alla lista: si è parlato addirittura di un accordo verbale tra Lazio e Chelsea per il classe 2000 che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Bayer Leverkusen. Eppure la società non è del tutto convinta di puntare sul calciatore inglese. Diversi fattori hanno imposto al club di rivedere le priorità in quel ruolo.

Hudson Odoi, la Lazio molla la pista: il motivo

Diversi infortuni, pochi minuti giocati e una forma fisica tutt'altro che perfetta. Sono questi i fattori che hanno determinato la decisione da parte della società di andare su altri profili. Nonostante Hudson Odoi sia diventato comunitario (merito della norma modificata dalla Figc), la dirigenza lo reputa troppo fragile dal punto di vista muscolare, per non parlare di qualche chilo di troppo preso nell'ultimo periodo al Bayer Leverkusen, dove ha giocato meno del previsto. Restano invece da sul taccuino le candidature di Isaksen del Midtjylland e Karlsson dell'AZ Alkmaar. In Italia invece hanno perso progressivamente quota le idee Politano e Orsolini.