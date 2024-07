Calciomercato Lazio | Il presidente colombiano fa sognare: "Ho sentito che James..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

James Rodriguez è un nome che ormai da diversi giorni gravita in orbita Lazio. Sembra non esserci nulla di concreto almeno per il momento, ma è una suggestione che scalda i tifosi e l'ambiente. Dopo una Copa America da protagonista, il fantasista ex Real Madrid e Bayern Monaco si è svincolato dal San Paolo ed è alla ricerca di una nuova avventura, magari in Europa.

Nelle ultime ore sono circolate delle voci in Sud America di un possibile contatto tra il Junior de Barranquilla, club di prima serie in Colombia, e il giocatore. A smentire i rumors ci ha pensato il presidente della società ed ex membro del Senato colombiano Fuad Char. "Non ne so nulla (sul possibile approdo di James al Junior de Barranquilla, ndr). Inoltre stamattina avevo sentito che aveva preso accordi con la Lazio", si legge su Estadio Deportivo. Char smentisce e regala un indizio. Sono dichiarazioni tutte da verificare, ma il profilo di James continua a far sognare in casa biancoceleste.