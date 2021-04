Calciomercato Lazio, il rinnovo di Inzaghi tra tamponi e telefonate a Lotito

LAZIO, RINNOVO INZAGHI - "Quando Inzaghi tornerà arriverà la firma sul contratto", ha detto Tare. Sarà così, ormai di dubbi non ce ne sono più: Simone resterà ancora a lungo alla Lazio. Il tampone positivo al Coronavirus non ha solo messo il tecnico biancoceleste in gabbia, lontano dalla squadra e dalla panchina, ma ha anche fatto slittare il rinnovo. Questione di tempo, quando Inzaghi si negativizzerà allora sarà tempo di firma sul prolungamento. Come riporta la rassegna di Radiosei, ci sono stati tre o quattro contatti telefonici tra Lotito e l'allenatore, si è parlato a lungo, ovviamente anche di contratto. Il presidente lo attende a Formello per firmare fino al 2024, è già tutto pronto.

Lazio, accordo per il rinnovo di Inzaghi: ecco tutti i dettagli

