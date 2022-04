Calciomercato Lazio, Loftus-Cheek successore di Milinkovic: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sergej Milinkovic è l'oggetto del desiderio di parecchie big in Europa. Il serbo, da sette stagioni alla Lazio, sta disputando l'ennesimo grande campionato che ha attirato ancora di più l'attenzione degli operatori di calciomercato. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il Manchester United è la squadra che si è mossa con più decisione, spinta dall'addio a parametro zero di Paul Pogba: il francese sembra diretto a Parigi e in quel caso escluderebbe nella corsa a Milinkovic il PSG. Se invece Pogba scegliesse un altro club i parigini tornerebbero sul biancoceleste, vecchio pallino in particolare di Leonardo. In Premier League non solo i Red Devils, ma tante altre squadre seguono le prestazioni del Sergente, nel pieno della maturità calcistica e anagrafica (classe 1995).

SOGNO LOFTUS CHEEK - Mateja Kezman, agente di Milinkovic, ha trascorso il fine settimana nella Capitale. Ha assistito anche alla partita Lazio - Milan e sicuramente ha parlato con il presidente Claudio Lotito e il ds Igli Tare. I rapporti sono ottimi, infatti l'ex centravanti assiste anche Adam Marusic e Dimitrije Kamenovic, e con la società si muoveranno di comune accordo. Secondo la rassegna stampa di Radiosei, in caso di partenza di Milinkovic, il sogno di Sarri e società sarebbe Ruben Loftus-Cheek del Chelsea: il centrocampista è esploso proprio nella stagione con l'attuale tecnico della Lazio e già in passato era finito nei radar biancocelesti. Tutto dipende però dai piani del Chelsea, ancora incerti a causa del prossimo cambio di proprietà. L'altro nome uscito è Allan, oggi all'Everton, in passato con Sarri a Napoli: l'ingaggio proibitivo e l'età avanzata non consigliano l'operazione. Per fisicità Leander Dendoncker del Wolverhampton sarebbe il perfetto erede di Milinkovic, anche se per carattetristiche è più centrocampista centrale che mezzala. Anche lui è un vecchio pallino di Tare. Benjamin Bourigeaud del Rennes piace, ma viene considerato più come esterno d'attacco.