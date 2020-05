Calciomercato Lazio, per il centrocampo rispunta Rakitic: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - In attesa di capire se la stagione attuale potrà essere terminata, la Lazio prepara già la squadra che verrà. L'idea della società è quella di confermare tutte le pedine più importanti e rinforzare la rosa in vista anche della Champions. Bisognerà capire il futuro di Milinkovic, seguito da Psg e Manchester United, ma che potrebbe restare ancora all'ombra del Colosseo. Il club capitolino, però, non vuole farsi trovare impreparato e sta seguendo qualche giocatore di livello, affidabilità ed esperienza internazionale. In caso di separazione, infatti, il club dovrebbe puntare su un calciatore già pronto, di sicuro rendimento anche in Europa. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, c'è un vecchio pallino di Tare che in estate potrebbe dire addio al Barcellona: si tratta di Ivan Rakitic. Il suo contratto scade nel 2021 e il feeling con società e allenatore è ai minimi storici. Tutto farebbe pensare a un ritorno a Siviglia, lì dove direttore sportivo biancoceleste cercò di strapparlo ai blaugrana nel 2014. Braccio di ferro troppo duro all'epoca, ma stavolta la situazione è molto diversa. Il centrocampista croato, a 32 anni appena compiuti, sta cercando l'ultima chance della sua carriera. Il rapporto tra la Lazio e il suo entourage (lo stesso di Ianis Hagi) è ottimo. Se Milinkovic dovesse lasciare la Capitale, Rakitic diventerebbe l'obiettivo numero uno per il centrocampo. Non è nemmeno da escludere che il numero quattro dei catalani possa diventare la ciliegina sulla torta anche in caso di permanenza del serbo. Se ne saprà di più tra qualche settimana, ma il profilo del croato va tenuto sotto controllo.