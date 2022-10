Calciomercato Lazio, per l'attacco ecco due candidati dalla Liga: le ultime

L'infortunio di Ciro Immobile anticipa i rumors di mercato e si pensa all'arrivo di un attaccante. Due i nomi che rimbalzano dalla Spagna...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - L'infortunio di Ciro Immobile anticipa i rumors di mercato. Mancano sette partite, tra campionato ed Europa League, poi il calcio dei club lascerà spazio al Mondiale in Qatar. Da metà novembre fino a gennaio, le squadre penseranno inevitabilmente al calciomercato. Si tireranno le somme e ci si interrogherà se e in quali ruoli intervenire. In casa Lazio c'è lavoro da fare perché, conti alla mano, la rosa a disposizione di Sarri potrebbe essere più profonda con l'inserimento di un terzino sinistro di piede mancino e di un attaccante che possa fare il vice Immobile. Cancellieri, al momento, sta lavorando sul doppio ruolo, ma chiaramente non è ancora al 100% come lo vorrebbe il tecnico. Bisognerà fare delle valutazioni e queste sette gare senza Immobile aiuteranno a capire se la Lazio dovrà correre ai ripari. Tanti i nomi emersi in questi giorni, da Zaza fino a Caicedo, mentre due nuovi nomi rimbalzano dalla Spagna.

Come riporta la consueta rassegna di Radiosei, la Lazio starebbe monitorando Lucas Boyé. Il 26enne attaccante argentino con passaporto italiano dell'Elche ha un trascorso in Italia con la maglia del Torino. Non ha lasciato un grande ricordo, ma è un calciatore interessante. In Liga ha trovato regolarità e segnato con una certa insistenza venendo anche convocato da Scaloni con l'Argentina a marzo. Il calciatore vuole lasciare la Spagna e ha un contratto in scadenza nel 2024. A complicare il tutto è la valutazione che ne fa l'Elche che, forte di una clausola da 25 milioni, non intende farlo partire per meno di 12. Il contratto in scadenza tra 18 mesi e l'ultimo posto in classifica, però, potrebbero decisamente abbassare le pretese del club che lo ha riscattato per 3 milioni dal Torino nel 2021. Lo scorso anno era finito anche nel radar di Atletico Madrid e Barcellona. L'altro nome da monitorare gioca nel Siviglia e si chiama Rafa Mir. Centravanti classe 1997 può essere stato proposto dal club andaluso che non perde di vista Luis Alberto. L'attaccante spagnolo è gestito da Jorge Mendes, è alto 1,91 e ha una valutazione di circa 16 milioni di euro. Cosa farà la Lazio? Continuerà a dare fiducia ai giocatori attualmente in rosa o proverà ad aggiungere un tassello?