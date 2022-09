Calciomercato Lazio, persiste l'idea del terzino: spunta un nuovo nome

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Ultimo giorno di mercato. Il gong è fissato per questa sera alle 20, sarà una lunga giornata di fuoco. La Lazio, autrice di un buon mercato, in questo ultimo periodo ha dato priorità alle uscite senza però dimenticarsi dell’ultima richiesta fatta da Sarri: il terzino sinistro. Per il tecnico è la pedina mancante, il tassello che completerebbe la rosa e la renderebbe pronta e adeguata ad affrontare tutti gli impegni della stagione. Diversi i profili sondati e l’ultimo in ordine cronologico è stato Reguilon, ormai all’Atletico Madrid. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il mister non ha intenzione di mollare l’idea di un ulteriore rinforzo soprattutto viste le condizioni di Hysaj che, dopo il trauma contusivo al torace, rischia unno stop di almeno due settimane. La dirigenza sta cercando di accontentarlo e dopo il ritorno dell'ipotesi Ghoulam, ecco spuntare un nuovo nome: Simone Bastoni. Il venticinquenne dello Spezia potrebbe essere una pista perseguibile.

