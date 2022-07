Calciomercato Lazio, Provedel sempre più vicino: la situazione

Il portiere è sempre più vicino a vestirsi di biancoceleste, in queste ore nuovi contatti tra i club per trovare l'intesa

Nella serata di ieri vi avevamo raccontato dell'intesa trovata tra Lazio ed entourage di Provedel, in queste ore però sono arrivati passi avanti importanti anche per quanto riguarda l'intesa tra i due club. Lazio e Spezia sono veramente vicine all'accordo per portare il portiere di origini russe nella Capitale. Provedel aspetta solo l'ok definitivo per arrivare a Roma, un via libera che potrebbe arrivare tra oggi e domani, con l'intenzione della Lazio di sottoporlo alle visite mediche a inizio settimana. Sarri aspetta...

