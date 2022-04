Calciomercato Lazio, Sarri-Allan tra voglia di ritrovarsi e difficoltà: i dettagli

Il centrocampista brasiliano piace molto al tecnico che lo ha allenato a Napoli, ma i costi sono importanti e servirebbe la partenza di un big

Allan sì, ma con riserva. Tra i nomi vagliati dalla società e dal tecnico nel meeting di ieri, è stato preso in considerazione anche quello del brasiliano, vera e propria colonna del Napoli sarrista. Allan piace molto a Sarri, questo è scontato, tornerebbe ad allenarlo volentieri, ma ci sono alcuni fattori da considerare. È di proprietà dell’Everton, un titolare dei Toffees, quest’anno ha messo insieme 23 presenze in Premier, 22 dal primo minuto. Gli inglesi lo hanno prelevato dal Napoli, due anni fa, per 28 milioni di euro, garantendogli un ingaggio importante da quasi 4 milioni annui. Allan vorrebbe lasciare l’Everton, a prescindere dal destino della squadra che è in piena lotta per evitare la retrocessione in Championship e il desiderio sarebbe quello di tornare in Italia, Paese nel quale s’è trovato benissimo.

COSTI E BIG - La Lazio rappresenterebbe una meta gradita, soprattutto per la presenza di Sarri. Rumors sostengono che il giocatore abbia chiesto lo svincolo all’Everton, non c’è certezza che la richiesta venga accolta, anzi si dice che i Toffees possano chiedere, a loro volta, 15-20 milioni per il cartellino. Se così fosse, Allan verrebbe preso in considerazione solo in caso di partenza di un big di centrocampo, con Milinkovic maggiore indiziato a lasciare la Capitale. Non solo, ci sarebbe poi da discutere sull’eventuale ingaggio: Lotito non può garantire ad Allan i soldi percepiti in Premier, servirebbe un taglio, anche per non appesantire troppo il monte ingaggi, condizione inderogabile per il presidente. Il profilo quindi piace, convince Sarri ed è apprezzato in società, ma per ora resta sullo sfondo. Prima bisognerà capire i destini dei big di centrocampo, poi quali saranno le richieste dell’Everton e del giocatore stesso. Fattori fondamentali per capire la fattibilità di un’eventuale trattativa.

