Calciomercato Lazio, si scalda l'asse Tare-Mendes: tutti i nomi dai Wolves

Apparentemente dormiente ma al tempo stesso fa parlare di sé. Chiamasi calciomercato, quella cosa che specialmente in momenti come questi (con il calcio giocato bloccato causa Covid-19) si sveglia dal letargo da un giorno all'altro. Territorio di caccia, pista da seguire: è il caso delle ipotesi legate all'asse Tare-Jorge Mendes. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, sono diversi i gioielli gestiti dal super agente di Cristiano Ronaldo che potrebbero fare al caso della Lazio. Alcuni talenti "parcheggiati" nella squadra inglese del Wolverhampton, vera e proprio rivelazione della Premier League, alla quale la scorsa estate la Lazio - tramite l'intermediazione proprio di Mendes - ha ceduto Pedro Neto e Bruno Jordao, rientrando praticamente in tutto della spesa fatta nel 2017 per i due baby Portoghesi. A riprova che anche durante la prossima sessione di calciomercato qualcosa sull'asse Tare-Mendes potrebbe accadere.

DJOGO JOTA - Portoghese, 23 anni. Già accostato alla Lazio in passato, può giocare sia da seconda punta nel 3-5-2 sia da attaccante esterno nel 3-4-3. 6 gol e 6 assist in 25 partite di Premier. Con un contratto in scadenza nel 2022, bisognerà capire se la Lazio per il suo attacco punterà su un giocatore con caratteristiche alla Giroud (alto e grosso) oppure virerà su una punta più agile: in questo caso Djogo Jota potrebbe essere il profilo giusto.

BOLY - Francese, 29 anni, difensore centrale molto alto (1,95). In Francia lo avevano associato alla Lazio quattro anni fa. Seppur non facente parte della scuderia di Mendes, la società inglese segue molto le direttive di mercato dell'agente di CR7.

JONNY CASTRO - Spagnolo, 26 anni, esterno a tutta fascia. Corsa e tecnica sono dalla sua parte: negli anni trascorsi all'Atletico Madrid piaceva molto a Simeone.

RUBEN NEVES - Portoghese, 23 anni. Probabilmente il nome più affascinante. Regista o mezzala in un centrocampo a 3, la sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Cercato anche dalla Juventus, potrebbe rappresentare la cosiddetta "follia" della prossima sessione di calciomercato. Follia che con un posto quasi sicuro in Champions League non sarebbe poi così tanto impensabile. E se a seguire l'operazione c'è Mendes... mai dire mai.

