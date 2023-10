Calciomercato Lazio: Wieffer avversario di Champions, ma a giugno...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sabato la Lazio tornerà in campo a Reggio Emilia con il Sassuolo in campionato, poi mercoledì 25 sarà di scena a Rotterdam contro il Feyenoord in Champions League. Tra gli olandesi la squadra di Sarri dovrà prestare attenzione a Mats Wieffer, vecchio obiettivo di calciomercato dei biancocelesti. Come riporta la rassegna stampa del Corriere dello Sport a inizio agosto gli agenti del classe '99 avevano incontrato il presidente Lotito e il ds Fabiani, prima che la Lazio virasse su Guendouzi. L'olandese però non è uscito dai radar e nel prossimo giugno il suo nome potrebbe tornare prepotentemente d'attualità.

Calciomercato Lazio, la valutazione di Wieffer - La scorsa estate il Feyenoord valutava Wieffer 25 milioni. Club e calciatore avevano intenzione di rimanere legati per un'altra stagione dopo l'esplosione, la conquista della maglia da titolare e l'entrata nel giro della nazionale olandese. Nel prossimo giugno potrebbe arrivare il momento per il centrocampista di spiccare il volo, anche se il rischio è quello di una concorrenza più nutrita.

Tatticamente Wieffer viene schierato da Slot nei due davanti alla difesa nel suo 4-2-1-3, mentre lo scorso anno si muoveva da mezzala destra nel 4-3-3 e da quella posizione ha punito la Roma nell'aprile scorso in Europa League. Per ruolo e fisicità ricorda un po' Sergej Milinkovic, anche se per arrivare al livello del serbo deve crescere ancora tanto. Chissà che anche per lui l'eplosione non arrivi con l'aquila sul petto.