DIRETTA - Torneo "EPH", Inter eSports-Lazio eSports 1-0: la classifica aggiornata

Dopo i problemi tecnici dello scorso mercoledì, torna in campo la Lazio eSports per il girone di ritorno del torneo "Everybody Plays Home".

AGGIORNAMENTO ORE 20:05 - Grande sfortuna per la Lazio eSports che perde contro i nerazzurri dopo aver colpito due legni nei minuti finali di partita. Questa è la classifica aggiornata dopo il girone d'andata: Inter 10, Lazio 4, Parma 4, Sassuolo 3, Cagliari 3. Ora una pausa e poi si ricomincia. FINE PARTITA 80' - Ancora! Seconda traversa in pochi minuti, questa volta colpita da Ben Yedder. 74' - Traversa Lazio con Eusebio! 70' - Inter tutta dietro, fabio_ulous prova a cercare un varco. 52' - Occasione Lazio! Miracolo di Lloris su Ben Yedder, biancocelesti vicinissimi al gol. SECONDO TEMPO Quaranticinque minuti di dominio Inter, serve una scossa. FINE PRIMO TEMPO 18' - Occasione Inter con Eusebio, bella parata di Neuer. 10' - Gol dell'Inter. Stop e tiro di Ronaldo il Fenomeno dal limite dell'area, subito vantaggio nerazzurro. PRIMO TEMPO AGGIORNAMENTO ORE 19:47 - Inizia la diretta di Inter-Lazio. AGGIORNAMENTO ORE 19:45 - Dopo diversi minuti di attesa, di dovrebbe riuscire a giocare. AGGIORNAMENTO ORE 19:40 - Il giocatore dell'Inter ha difficoltà a entrare nei server online del gioco, ancora problemi tecnici per questa sciagurata Serie A. Virtuale e non. AGGIORNAMENTO ORE 19:37 - Dopo Inter-Lazio (che sarebbe dovuta iniziare alle 19:30), questo sarà il programma di serata: Lazio-Sassuolo (ore 20:30), Lazio-Cagliari (ore 21:00), Parma-Lazio (ore 21:45), Lazio-Inter (ore 22:30). AGGIORNAMENTO ORE 19:33 - Inter-Sassuolo è terminata 1-0 in favore dei nerazzurri. Cagliari-Parma è finita invece 0-0. AGGIORNAMENTO ORE 19:30 - Cambia nuovamente formazione la Lazio eSport, che scenderà in campo così: (4-3-3) Neuer; Mendy, Boateng, David Luiz, Dalbert; Vieira, de Jong, Vinicius Jr; Ben Yedder, Eusebio, Neymar. AGGIORNAMENTO ORE 19:27 - Questa sera la Lazio eSports di fabio_ulous dovrà quindi recuperare il match contro i nerazzurri (ultima gara del girone d'andata) e poi affrontare le partite di ritorno del raggruppamento. Nel frattempo, è iniziato il live anche sul canale biancoceleste. AGGIORNAMENTO ORE 19:25 - La prima delle partite di serata è già cominciata, nonostante altri problemi tecnici (lag evidente, l'immagine va a scatti). L'Inter è in vantaggio 1-0 sul Sassuolo a fine primo tempo. Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it, e benvenuti da Francesco Mattogno alla diretta scritta del torneo "Everybody Plays Home". Lo scorso mercoledì dei problemi ai server online di Fifa 20 hanno interrotto le ultime gare del girone d'andata del Gruppo B, mancavano: Inter-Sassuolo, Cagliari-Parma e Inter-Lazio. Per ora la classifica provvisoria è quella nelle foto in fondo all'articolo. Intanto, il Gruppo A è terminato con l'eliminazione della Fiorentina (passano le prime 4 di ogni girone).

