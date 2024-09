FORMELLO - Lazio, cambio di programma: quasi tutti i nazionali in campo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Cambio di programma, doppia spostata a domani, per oggi una singola seduta mattutina. Baroni ha ritrovato quasi tutti i nazionali, gli unici non visti in campo sono Dele-Bashiru, Castellanos e Hysaj, loro tre si riaggregheranno da domani. Si sono riuniti invece Mandas, Marusic, Guendouzi, Isaksen e Zaccagni, che ha svolto parte del lavoro in modo differenziato. Rosa divisi in due gruppi, prove tattiche parziali, quelle anti-Verona scatteranno domani, a maggior ragione visto il doppio allenamento slittato tra 24 ore. L'infermeria si è svuotata, si può puntare il Verona senza calciatori ai box. Gila ha smaltito la lesione muscolare, si candida subito a una maglia da titolare, insidia Patric al fianco di Romagnoli, al momento sembra in leggero vantaggio il classe 1993. Le scelte verranno definite tra la sgambata di sabato e la rifinitura di domenica pomeriggio.